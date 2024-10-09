انت الأن تتابع خبر جاستن تمبرليك يؤجل حفله بسبب إصابة مفاجئة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان العالمي جاستن تمبرليك تأجيل حفله المقرر إقامته في نيو جيرسي الثلاثاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك بسبب إصابة تعرض لها مؤخرًا.



جاستن تمبرليك اعتذر لجمهوره عبر منشور على حسابه في "إنستغرام"، حيث كتب: "أنا آسف للغاية لتأجيل عرض الليلة، لدي إصابة تمنعني من الأداء، أشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم رؤيتكم جميعًا".



وعد تمبرليك جمهوره بإعادة جدولة الحفل قريبًا لتعويضهم، مؤكداً أنه سيقدم العرض الذي يستحقونه. كما شكرهم على دعمهم وتفهمهم.



من المقرر أن يواصل تمبرليك جولته بحفل في فيلادلفيا يوم 11 أكتوبر/تشرين الأول، يليه حفل آخر في واشنطن العاصمة في 13 أكتوبر/تشرين الأول .