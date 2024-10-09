لهذا السبب... هاجر أحمد تتصدر تريند "جوجل" 



القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت اسم الفنانة هاجر أحمد تريند محركات بحث جوجل، فور إعلانها عن ولادتها طفلها الثاني، حيث شاركت جمهورها بمجموعة من الصور بها ملابس ابنها الرضيع وصور لها من غرفة العمليات، وعلقت عليها: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)، آدم أحمد الحداد ".



تعليقات الجمهور على منشور هاجر أحمد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، يتربى في عزكم، ربنا يحفظه ويبارك فيه ويجعله من الصالحين البارين بوالديه ومن حفظة كتابه الكريم، وغيرها من التعليقات.

أخر أعمال هاجر أحمد



والجدير بالذكر أن آخر أعمال بمسلسل المعلم، وشارك في بطولة المسلسل عدد من الفنانين، أبرزهم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، ومحمد العمروسي.