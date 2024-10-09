هاجر أحمد ترزق بمولودها الثاني "أدم"

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة هاجر أحمد ولادة نجلها الثاني آدم، وذلك عبر صفحتها الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت هاجر أحمد الصور الأولى لها بعد الولادة، هبر صفحتها الشخصية، وعلقت عليها قائلة: "رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا". (آدم أحمد الحداد) 26.9.2024".

كشفت الفنانة هاجر أحمد عن خبر حملها للمرة الثانية، شاركت جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الشخصي علي موقع إنستجرام، صور مع عائلتها وأظهرت بروز بطنها.

ونشرت هاجر أحمد صور تجمعها بزوجها وابنتها، وكتبت: “قلوبنا ممتلئة، عائلتنا تنمو”، وبهذه الجملة أعلنت هاجر عن حملها وأيضا حجم بطنها الكبير يبدو بأنها في الشهور الأخيرة من الحمل.

أخر أعمال هاجر أحمد

وكان اخر أعمال هاجر أحمد هو مسلسل المعلم الذي عرض في الموسم الرمضاني 2024، بطولة النجم مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي، ودارت قصته في عالم تجارة الأسماك والصراعات بين التجار، ويظهر مصطفى شعبان بدور تاجر سمك يحاول استعادة هيبته وتجارة والده مرة أخرى، ولكنه يواجه العديد من التحديات.