بعد تصدرها للتريند.. موعد عرض الحلقة الـ 4 من مسلسل "مطعم الحبايب"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر مسلسل "مطعم الحبايب" بطولة أحمد مالك وهدى المفتي، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد عرض أولى حلقاته الأسبوع الماضي، حيث نال العمل إعجاب الكثير من الجمهور، وينتظرون الآن عرض الحلقة الرابعة من العمل، والسبب في ذلك هو قصته المشوقة والممتعة والأداء المتميز لنجوم العمل.

ويتساءل الجمهور على موعد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل، وهي الحلقة الرابعة من مسلسل مطعم الحبايب، بعد عرض الثلاث حلقات الأولى، والتي احتوت على العديد من المواقف الكوميدية، حيث يعرض ثلاث مرات في الأسبوع كل خميس وجمعة وسبت، ومن المقرر عرض الحلقة الرابعة يوم الخميس المقبل، 10 أكتوبر، في تمام الساعة 12 صباحًا بتوقيت مصر والسعودية عبر منصة "شاهد".



أحداث مسلسل “مطعم الحبايب”

ويعتمد مسلسل مطعم الحبايب على الدراما الاجتماعية الممزوجة بعالم المطبخ ومشكلاته وحياة العاملين في مجال الطبخ، ومواقف كوميدية مليئة بالإثارة والتشويق، تعكس المنافسة بين أصحاب المطاعم، وأحداث المسلسل تدور معظمها داخل مطعم الحبايب، حيث تنشأ قصة حب بين أحمد مالك وهدى المفتي خلال الأحداث.

أبطال مسلسل "مطعم الحبايب"

مطعم الحبايب، مكون من 12 حلقة، ومن بطولة أحمد مالك، هدى المفتي، بيومي فؤاد، إنتصار، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، سامي مغاوري، وعايدة رياض، مع عدد من ضيوف الشرف منهم عبير صبري، والمسلسل من تأليف مريم نعوم وإخراج عصام عبدالحميد وإنتاج عبدالله أبو الفتوح.