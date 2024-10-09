إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تخفض توقعاتها للطلب على النفط…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 9 أكتوبر 2024 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ خفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لنمو الطلب على النفط في الولايات المتحدة والعالم للعام 2025 مقارنة بالتوقعات السابقة، خلال تقريرها الصادر يوم الثلاثاء الثامن من أكتوبر.

وتتوقع الإدارة ارتفاع الطلب على النفط في الولايات المتحدة إلى 20.5 مليون برميل يومياً في العام 2025، وهو ما يعد مستوى أقل مقارنة بتوقعاتها السابقة عند 20.6 مليون برميل يومياً.

وتضمن التقرير الإبقاء على توقعات الطلب الأمريكي على النفط للعام 2024 دون تغيير عند 20.3 مليون برميل يومياً، بحسب وكالة .

وذكرت الإدارة أنه من المتوقع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 104.3 مليون برميل يومياً خلال العام 2025، أي أقل بنحو 300 ألف برميل عن التوقعات السابقة.

وتتوقع الإدارة أن يسجل الطلب نحو 103.1 مليون برميل يومياً في العام 2024، بتراجع 20 ألفاً عن التوقعات السابقة.

وأضافت أن خفض توقعات الطلب العالمي هذا العام يأتي مع تراجع واردات النفط وعمليات تكرير النفط في الصين، المشتري الأكبر للنفط الخام على مستوى العالم.

وقالت إن خفض توقعات العام المقبل يعود إلى مخاوف من تراجع الإنتاج الصناعي في أمريكا وكندا.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي إلى مستويات قياسية خلال العامين 2024 و2025 وهي أقل من التوقعات السابقة.

وقالت إنه من المتوقع الآن أن يصل إنتاج النفط الأمريكي في العام 2025 في المتوسط إلى نحو 13.54 مليون برميل يومياً، بتراجع نحو 1% مقارنة بالتوقعات السابقة عند 13.67 مليون.