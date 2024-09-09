ثقافة الإسماعيلية.. بدء مشاهدات نوادي المسرح واستمرار الأنشطة الصيفية

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد قصر ثقافة الإسماعيلية بدء أولى فعاليات الموسم الجديد من تجربة نوادي المسرح، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة.

يأتي ذلك في إطار برامج وزارة الثقافة لتعزيز الفنون المسرحية في مختلف المحافظات.

عرض 6 مسرحيات مميزة

تضمن اليوم الأول مشاهدة 6 عروض مسرحية متنوعة، حيث تم عرض مسرحيات مثل "اثنا عشر شخصا في حالة غضب" من تأليف رونالدو روز وإخراج محمود مدحت، و"طبق من ذهب" بتأليف أكرم عطوة وإخراج أحمد ضياء.

كما عرضت مسرحيات "تحت الأرض" و"الحارس" و"مورو"، بالإضافة إلى "مش زي الأفلام"، بحضور لجنة المشاهدة المكونة من كوكبة من المتخصصين في المسرح.

تجربة نوادي المسرح تتوسع

تعتبر تجربة نوادي المسرح من أبرز المبادرات الثقافية، حيث يتنافس هذا الموسم 322 عرضا مسرحيا بمشاركة أكثر من ٨٠٠٠ شاب وشابة، مما يساهم في تحقيق العدالة الثقافية في مجال المسرح.

أنشطة صيفية متنوعة في إقليم القناة وسيناء

في إطار الأنشطة الصيفية التي تنظمها إدارة إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، أقيمت محاضرة توعوية حول أضرار الختان على صحة المرأة قدمتها د. أسماء عبد المعبود.

كما شهد قصر ثقافة الإسماعيلية لقاءً حول إعدادات الصورة من تقديم غادة دهشان وورشة حكي بعنوان "عادات إيجابية للحفاظ على المياه" قدمتها سهى حسن.

ورش فنية بمناسبة المناسبات المختلفة

نظم فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، عددًا من الورش الفنية بمناسبة عيد الفلاح والمولد النبوي الشريف، حيث أقيمت ورش تصميم لوحات عن الريف المصري في بيت ثقافة الضبعية ومكتبة حي السلام، وورشة فنية بمكتبة علي الراعي بالرياح.

أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة

تشهد الهيئة العامة لقصور الثقافة نشاطًا صيفيًا مكثفًا يشمل مهرجان أهالينا، وقوافل حياة كريمة، ومشاريع ثقافية مختلفة، بالإضافة إلى مسابقتين مهمتين هما "مصر تقرأ" و"مصر ترسم" ضمن مبادرة وزارة الثقافة "مصر تبدع".