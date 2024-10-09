في يوم ميلادها.. تعرف على مسيرة صفاء أبو السعود الفنية وكيف كانت مصدر البهجة والسعادة في الأعياد؟

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الأربعاء الموافق 9 أكتوبر، ذكرى ميلاد الفنانة صفاء أبو السعود، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1950، والتي قدمت العديد من الأعمال الفنية المتنوعة بين السينما والدراما والمسرح وأيضا البرامج الإذاعية، ولم تقتصر موهبتها على ذلك فقط بل دخلت مجال الغناء ومن أشهر أغانيها أغنية "أهلا بالعيد" التي كانت مصدر بهجة وسعادة دخل قلوب الجمهور في مصر والوطن العربي، ويعرض لكم "دوت الخليج الفني" خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن صفاء أبو السعود.

نشأة صفاء أبو السعود

بدأت حياتها بالالتحاق بمعهد الكونسرفتوار وحصلت على الدبلوم من المعهد عام 1967 وبعد ذلك حصلت عام 1972 على دبلوم المعهد العالي للسينما قسم الإخراج، وشاركت في العديد من الأعمال السينمائية منذ ستينات وبداية سبعينيات القرن العشرين، كما أن لديها العديد من المسرحيات والأوبريتات الخاصة بالأطفال، طرحت في ثمانينات القرن العشرين أغنية عن العيد بعنوان «أهلًا بالعيد» أصبحت أغنيتها إحدى أشهر الأغاني في الأعياد في الوطن العربي.

صفاء أبو السعود



مشوار صفاء أبو السعود الفني

وشاركت صفاء في كثير من الأعمال السينمائية، ومن أبرز تلك الأعمال: فيلم هي والرجال، هي والنساء، البنات والحب، السلم الخلفي، ملوك الضحك، أزواج طائشون، الزوج المحترم، البحث عن المتاعب، ملوك الضحك، عماشة في الأدغال، أوهام الحب، وغيرها من الأعمال.

أبرز أعمال صفاء أبو السعود الدرامية

ومن أبرز أعماله في الدراما:مسلسل النهر والتماسيح، غوايش، هي والمستحيل، برج الحظ، ضيوف مزعجين جدا، إلا دمعة الحزن، ملكة من الجنوب، وغيرها.

أبرز أعمال صفاء أبو السعود في المسرح

ومن اعمالها المسرحية:مسرحية أجمل لقاء في العالم، أولادنال في لندن، موسيكا في الحي الشرقي.

أبرز البرامج التلفزيونية

وقدمت عدة برامج تلفزيونية منها: برنامج ساعة صفا، أوراق سينمائية، سهراية.