في هذا الموعد.. مصطفى قمر ضيف برنامج "واحد من الناس" مع عمرو الليثي

القاهرة - محمد ابراهيم - يقدم الإعلامي د. عمرو الليثي البرنامج الجديد "سهرة خاصة " عبر شاشة قناة الحياة ويذاع في سهرة الخميس، ويستضيف البرنامج نخبة من نجوم الفن والطرب والدراما والسينما المصرية والعربية، وستكون أولى حلقات برنامج "السهرة الخاصة" مع النجم مصطفى قمر.

وأذاعت قناة الحياة البرومو التشويقي للميجا ستار مصطفي قمر والذي يحل ضيفا علي الإعلامي د. عمرو الليثي في سهرة غنائية خاصةوحلقة مليئة بالمفاجأت



تفاصيل حلقة مصطفى قمر

وسيقدم النجم مصطفي قمر خلال السهرة الخاصة باقة من أجمل أغانيه عبر مشواره الفني الكبير منذ بدايته ومرورًا بالعديد من المحطاتالفنية الهامة في حياته ومن هذه الأغنيات، السود عيونه، بسلم عليك، أغلي الحبايب كما يغني باللغة التركية، وأهم الأغاني التي شكلت وجدانه وتأثر فيها بأهم المطربين العالميين

مصطفى قمر



كما يكشف النجم مصطفي قمر أسرار وكواليس آخر مشاريعه الفنية والعديد من الكواليس الخاصة، وعشقه للعندليب بعد الحليم حافظ وعلاقته بالكابو حميد الشاعري، وأبرز المطربين الذين قام بالتلحين لهم، وعلاقته بنجوم الغناء الذين شكلوا وجدانه.





كما يتحدث عن حياته الخاصة وأولاده وعلاقته بوالده ووالدته الراحلة ومدي تأثره بهم، وأنه سعيد بتجاربه كممثل، وكيف تأثر بالبحر في إسكندرية والجيتار والأغاني التي كان يقدمها في بداياته مع أصحابه.