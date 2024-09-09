في هذا الموعد.. جورج وسوف يحيي أحدث حفلاته الغنائية في دمشق

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد الفنان جورج وسوف، لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم 20 سبتمبر الجاري، في دمشق بسوريا، وكشف تفاصيل وموعد الحفل من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك "وسوف" البوستر الرسمي للحفل، وعلق عليه قائلًا:" بشوق وحب رح التقي فيكم بدمشق، 20-9-2024".

أحدث أغاني جورج وسوف

ومن ناحية أخري طرح الفنان جورج وسوف، أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل اسم “رقصة إسباني”، والتي حققت رواجًا كبيرًا عبر مختلف المنصات الموسيقيّة الرقمية، فور طرحها، حيث تصدرت الأغنية موقع الفيديوهات «يوتيوب» وسجلت نسب مشاهدات عالية بلغت نحو مليوني ونصف مليون مشاهدة حتى اللحظة.



تفاصيل أغنية “رقصة إسباني”

أغنية رقصة إسباني من كلمات ملاك عادل، ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع زيزو فاروق وتم تسجيل الأغنية داخل استديوهات هادي شرارة والكليب من إخراج طوني قوجي.