نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "رمز من رموز الثقافة" لمياء زايد تنعي الدكتور طارق على حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نعت الدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية وجميع الفنانين والعاملين الدكتور طارق على حسن رئيس مجلس إدارة الأوبرا الأسبق الذي رحل عن عالمنا يوم السبت ٧ سبتمبر .

الدكتورة لمياء زايد



وقالت الدكتورة لمياء زايد" لقد كان الدكتور طارق شخصية بارزة قدم الكثير لخدمة الفنون والثقافة في مصر، وكان له بصمة واضحة في مسيرة دار الأوبرا المصرية. وتقدمت بخالص التعازي والمواساة لأسرته، آملين أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

معلومات عن طارق علي حسن



جدير بالذكر أن طارق على حسن من مواليد أكتوبر 1937 في القاهرة، وهو أستاذ الطب ورئيس أمراض الغدد الصماء بجامعة الأزهر فى القاهرة،وهو أيضًا ملحن وموسيقي وكاتب ورسام وفيلسوف، تم عزف موسيقاه بأسلوب متعدد الأصوات الحديث في مصر والعديد من البلدان الأخرى،كما نشر أعمالًا درامية كبرى باللغتين الإنجليزية والعربية.