نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توو ليت يهدد بمقاضاة بيراميدز بعد الاستعانة ببوستر ألبومة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد المغني "توو ليت" بمقاضاة نادي بيراميدز بعد أن أعلن الأخير عن صفقة انتقال اللاعب عبد الرحمن مجدي من الإسماعيلي بأسلوب مشابه لحملة ألبومه "حبيبي ليه"،حيث ظهر اللاعب في الإعلان مرتديًا قناعًا مماثلًا لقناع "توو ليت" وهو يحمل وردة، وهو نفس تصميم بوستر الألبوم.

ونشر توو ليت عبر صفحته الشخصية موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لإعلان النادي وعلق عليه قائلا: "مين إداكو إذن بالكلام ده؟ هاخد إجراءات قانونية لو الحاجات دي ماتمسحتش".

وأختتم حديثه قائلا: “الأهلي فوق الجميع”.

أخر أعمال تووليت

يذكر أن مطرب الراب تووليت ظهر مؤخرًا بمجموعة من الأغاني الجديدة، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير، وحققت نجاحا كبيرا، وأصبح مثيرًا للجدل خصوصًا مع ظهوره ملثما دون الكشف وجهه وهذا خلق حالة كبيرة من التفاعل مع الجمهور.