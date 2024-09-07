تامر حسين يحصد جائزة أفضل شاعر غنائي دير جيست

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعرب الشاعر تامر حسين عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل شاعر غنائي عن أعماله ٢٠٢٤ في دير جيست، حيث حرص "تامر" على مشاركة جمهوره بصورة له من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"جائزة أفضل شاعر غنائي في دير جيست عن أعماله ٢٠٢٤".



تعليقات الجمهور على منشور تامر حسين

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، وغيرها من التعليقات.

حفل جوائز دير جيست

ومن المقرر أن يحصد عدد كبير من نجوم الفن، جوائز دير جيست للعام2024، أبرزهم غادة عبد الرازق، ليلي علوي، محمد علي رزق، ريهام عبد الغفور، وفاء عامر، وغيرهم من النجوم.

وتأتى ترشيحات نجوم الفن لقائمة جوائز "دير جيست" النهائية للعام والتى تقدمها فى مختلف المجالات، حيث تقدم جوائز فى كل تصنيف، أهمها أفضل ممثل وممثلة، وأفضل مذيع ومذيعة، وأفضل قناة وأفضل راديو وأفضل مطرب ومطربة.