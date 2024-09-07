نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. طارق صبري من عطلته الصيفية بأحدث ظهور له في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شارك الفنان طارق صبري، متابعيه صورًا جديدة له من أحدث جلسة تصوير تعرض لها بإطلالة أنيقة نالت إعجاب الجمهور وتفاعل معها، من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

أحدث ظهور ل الفنان طارق صبري

ظهر طارق، وهو يرتدي إطلالة بسيطة وأنيقة عباره عن قميص باللون الأبيض وجالس أمام البحر، كما علق طارق على الصور قائلًا: "الحياة لا تتحدث لك الحياة تستجيب لك".

الفنان طارق صبري خلال عطلته الصيفية

أحدث أعمال الفنان طارق صبري

و الجدير بالذكر أن أحدث أعمال طارق صبري، فيلم "باركود 615" حيث يتم التحضير له الآن ويشارك في بطولة الفيلم كلًا من طارق صبري، راندا البحيري، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد عزمي، سامية الطرابلسي، إبرام سمير، وغيرهم من الفنانين والفيلم من إخراج: مينا سويحة.



آخر أعمال الفنان طارق صبري

يذكر أن آخر أعمال طارق صبري، مسلسل "بابا جه"، وهو من نوعية مسلسلات الـ 15 حلقة، حيث تدور أحداث المسلسل في إطار درامي كوميدي حول (هشام) الذي يجد نفسه في مفترق طرق بعد الاستغناء عنه من وظيفته بأحد الفنادق، بسبب جائحة كورونا، وعليه إيجاد عمل ورعاية أسرته في ظل ظروف صعبة، وتتوالى الأحداث، ولقد حقق المسلسل نجاحًا جماهيريًا فور عرضه وأشاد به الجمهور.

أبطال مسلسل "بابا جه"

لقد شارك في بطولة مسلسل "بابا جه"، نخبة من النجوم وهم: "أكرم حسني، محمود البزاوي، نسرين أمين، لافينيا نادر، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي، طارق صبري، عمرو وهبة، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف: وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، وإخراج: خالد مرعي.