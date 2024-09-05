في هذا الموعد حفل عمر خيرت في الشيخ زايد.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم -

يستعد الموسيقار عمر خيرت لإحياء حفل موسيقي ضخم في زد بارك بمدينة الشيخ زايد يوم 19 سبتمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف، والتي ينتظرها محبو الموسيقى الكلاسيكية بحماس كبير.

أسعار تذاكر الحفل

طرحت الشركة المنظمة لحفل عمر خيرت التذاكر للحجز الإلكتروني عبر موقع "Ticketsmarche"، حيث جاءت الأسعار متنوعة لتناسب مختلف الفئات.

وتراوحت أسعار التذاكر بين 1750 جنيه مصري و4500 جنيه مصري، موزعة على خمس فئات سعرية كالتالي:

1750 جنيه مصري

2200 جنيه مصري

2800 جنيه مصري

3500 جنيه مصري

4500 جنيه مصري

حفلات متتالية لعمر خيرت

إلى جانب حفل زد بارك، سيقوم الموسيقار عمر خيرت بإحياء حفلين متتاليين يومي 23 و24 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

من المتوقع أن يشهد الحفلان حضورًا جماهيريًا كبيرًا كما هو معتاد في حفلاته التي تتميز بالعروض الموسيقية الاستثنائية.

آخر حفلات عمر خيرت

كان آخر حفل لعمر خيرت ضمن فعاليات مهرجان القلعة، حيث قدم مجموعة من أشهر مقطوعاته الموسيقية بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة تحت قيادة المايسترو ناير ناجي. من بين المقطوعات التي قدمها "مسألة مبدأ"، "زي الهوا"، "صابر يا عم صابر"، "إعدام ميت"، و"البخيل وأنا"، إلى جانب العديد من المقطوعات الموسيقية التي أصبحت جزءًا من التراث الموسيقي المصري.

ليلة الأحلام في جدة

في 26 يوليو الماضي، أحيى عمر خيرت حفلًا كبيرًا في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية بعنوان "ليلة الأحلام"، بمشاركة الفنانة آمال ماهر، وذلك ضمن سلسلة حفلات موسم جدة.

عبر خيرت خلال الحفل عن سعادته بتواجده في المملكة العربية السعودية، مشيدًا بحسن الضيافة والاستعدادات الرائعة التي ساهمت في إنجاح الحفل.

تكريم عمر خيرت في موسم الرياض

في ختام حفل "ليلة الأحلام"، أعلن مقدم الحفل عن دعوة خاصة للموسيقار عمر خيرت من قبل المستشار تركي آل الشيخ لحفل تكريمي في المملكة العربية السعودية.

و يأتي هذا التكريم تقديرًا لمسيرته الموسيقية الحافلة، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض.