وزير الثقافة يلتقي سفير كازاخستان في مصر لبحث أثر التعاون المستقبلي

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أحمد جودة - القاهرة -

استقبل الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، السفير خيرت لاما شريف، سفير كازاخستان لدى مصر، في لقاء تناول أُثر التعاون المستقبلي بين البلدين في المجالات الثقافية والفنية.

جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، اللذين يتمتعان بتاريخ طويل من التعاون والتواصل الحضاري.

تبادل الخبرات وتنظيم الفعاليات الثقافية المشتركة

ركز اللقاء على أهمية تبادل الخبرات في مجالات الفنون والمعرفة، حيث تم الاتفاق على ضرورة تعزيز التعاون في هذا المجال من خلال تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تتيح للفنانين والمثقفين من كلا البلدين تقديم أعمالهم والإسهام في إثراء الحياة الثقافية.

وتطرق الطرفان إلى تنظيم ورش عمل مشتركة للفنانين والمبدعين، إضافة إلى تنظيم معارض ثقافية وفنية تعكس التراث المتنوع لكلا البلدين.

دور الكتاب في تعزيز التواصل الثقافي

ضمن الجهود الرامية إلى تعميق التعاون الثقافي، تم اقتراح إقامة فعاليات مشتركة بين الكتاب المصريين والكازاخ، بحيث يتم تبادل الأفكار والنصوص الأدبية، الأمر الذي يساهم في تقريب المجتمعات وتبادل الثقافات.

كما ناقش الجانبان إمكانية مشاركة كازاخستان في الدورة المقبلة من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2025، مما سيساهم في إثراء هذا الحدث الثقافي البارز وتعريف الجمهور المصري بالأدب والفكر الكازاخستاني.

أفلام الأطفال وتبادل القيم الثقافية

نالت فئة الأطفال والشباب حيزًا من النقاش خلال اللقاء، حيث تم الاتفاق على تبادل عروض أفلام الأطفال بين مصر وكازاخستان، لما تحمله هذه الأفلام من قيم تعليمية وثقافية تسهم في بناء شخصية النشء.

وأكد الطرفان أن هذه الخطوة ستسهم في نقل وتبادل القيم الإيجابية التي تعزز التنوع الثقافي وتساعد على بناء جسور من الفهم والتواصل بين الأجيال الشابة في البلدين.

التبادل الثقافي

أوضح الدكتور أحمد فؤاد هنو أن التبادل الثقافي بين مصر وكازاخستان يمثل جزءًا محوريًا من الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأكد أن الثقافة والفنون هما أداتان قويتان في تعزيز التفاهم بين الشعوب، وأن التعاون الثقافي الدولي يتيح فرصًا لبناء جسور من التواصل الفعال بين الثقافات المختلفة.

وأضاف أن مصر وكازاخستان لديهما تراث ثقافي غني ومتنوع يجب أن يتم تسليط الضوء عليه من خلال برامج التعاون المشتركة.

رؤية كازاخستان لتعزيز التعاون الثقافي

من جانبه، أشار السفير الكازاخي، خيرت لاما شريف، إلى أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز التعاون الثقافي مع مصر، مؤكدًا أن الروابط الثقافية العميقة والتاريخ المشترك بين البلدين يشكلان أساسًا قويًا لتطوير المزيد من المشاريع الثقافية المشتركة.

وأضاف: "نحن ملتزمون بتوسيع آفاق التعاون مع مصر في مجالات الفنون والآداب والتراث، ونتطلع إلى تنظيم فعاليات ثقافية مشتركة تسلط الضوء على التنوع الثقافي وتبرز القيم المشتركة بين الشعبين".

توسيع آفاق التعاون المستقبلي

أكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية استمرارية التواصل والتنسيق بين الجهات الثقافية في البلدين، لضمان تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم الاتفاق عليها.

وأعرب الجانبان عن تفاؤلهما بشأن المستقبل، حيث يتوقعان أن يسهم هذا التعاون في تعزيز العلاقات الثقافية بين مصر وكازاخستان بشكل أكبر وفتح آفاق جديدة للتبادل الثقافي والفني.