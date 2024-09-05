ساندي علي  تطالب بوجود قانون لـ حقوق الست المصرية مثل القانون التونسي

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت النجمة التونسية ساندي عن الاختلاف بين المرأة المصرية والتونسية من ناحية الحقوق والواجبات، وذلك خلال لقاء لها، وعبرت عن حزنها بأن المرأة المصرية لا تتمتع بالحقوق الكافية.

وقالت:" فين حقوق المرأة معندهاش حقوق المرأة ودي أكتر حاجة مستفزة، مفيش حقوق في أي حاجه كست كأم وأخت، عمه، وأنا هنا بتكلم عن المرأة المصرية اللى ممكن تسامح زوجها مره واتنين وتلاته لكن الست التونسية لأ وده لأن قانون حقوق المرأة في صفها".

وأضافت:" المرأة في تونس عندها كل الحقوق، لكن في مصر الست بتتظلم مع أنها أهم من كده وأرقي وأحسن، والمفروض تتكرم أحسن من كده بكتير، لكن الست المصرية مظلومة كتير في حقوقها.

وفي سياق آخر تستعد ساندي علي لعرض مسلسلها " هو ده" والذي تخوض به أولى تجاربه في البطولة المطلقة، والعمل مكون من 8 حلقات ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات، ويشارك في بطولته بجانبها مجموعة من النجوم الشباب أبرزهم كريم العمري، أحمد سعد، مروة عبيد، شيريهان الشاذلي، وغيرهم، والعمل تأليف رأفت رضا، وإخراج آندي إسحاق.

آخر أعمال ساندي علي:

ويذكر أن شاركت ساندي علي مؤخرًا في مسلسل "سيب وأنا أسيب"، والذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم أحمد السعدني، هنا الزاهد، ساندي علي، محمد جمعه، عارفة عبدالرسول، محمود البزاوي، أية سماحة، وغيرهم، وتأليف رنا أبو الريش ومنة فوزي، وإخراج وائل إحسان.

قصة مسلسل سيب وأنا أسيب:

ويدور المسلسل في إطار كوميدي حول نبيلة التي قامت بالهروب يوم زفافها من أجل تحقيق حلمها بأن تصبح مصممة أزياء مشهورة وسافرت إلى لبنان للمشاركة بمسابقة لمصممين الأزياء وتفوز بالمسابقة وتعيش حياتها بعيدًا عن أهلها وزوجها وعندما تعود إلى مصر اعلام أهلها أنها سوف تتزوج من فنان مشهور تتفاجأ إنه ا مازالت زوجة شرعية لأحمد السعدني "ابراهيم" وتتوالى أحداث المسلسل.



