نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من دبي.. يارا تبهر جمهورها بأحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة يارا اللبنانية جمهورها بصورة لها من من دبي تتألق بأحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “يارا” وهي ترتدي فستان أنيق باللون الأسود مطرز بالولي،ووضعت ماكياج يبرز ملامح وجهها،وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل عدد كبير من المتابعين معها.

آخر أعمال يارا

يذكر أن آخر أعمال يارا الغنائية أغنية “مش بمزاجك”، التي طرحتها مؤخرًا عبر قناتها على يوتيوب ومختلف منصات الاستماع في الوطن العربي، وذلك قبل ما يقرب من خمسة أشهر، وحققت ما يقرب من 1.3 مليون مشاهدة حتى الآن.

كلمات أغنية “مش بمزاجك” للنجمة يارا

بلغني إنشغالك عليّ وسؤالك

عشان غبت عنك فخذت إنت بالك

ودايما قصادك وثقلان عليّ وطلعان عينيّ في مشاهدة جمالك

بلغني إنشغالك عليّ وسؤالك

عشان غبت عنك فخذت إنت بالك

ودايما قصادك وثقلان عليّ وطلعان عينيّ في مشاهدة جمالك

شكتني لصحابي وقولت لصحابك

عشان إختفائي مهكر دماغك

شكتني لصحابي وقولت لصحابك

عشان إختفائي معكر مزاجك

لالالالأ حبيبي لالالالأ

لألأ مش بمزاجك

لالالالأ حبيبي لالالالأ

إنت جيت ولا الهوى جابك

لالالالأ حبيبي لالالالأ

أهلًا مرحب بجنابك

لالالالأ حبيبي لالالالأ

أهكر دماغك، أهكر دماغك

ذوق) يا حبيبي المر (ذوق))

خلي الدم يجري في العروق

حس بعذاب الحنين والأنين والشوق

يا اللي إنت مولع ناري

وبتسأل عن أخباري

بوصل ليلي ونهاري

من عذاب الشوق

لالالالأ حبيبي لالالالأ

لألأ مش بمزاجك

لالالالأ حبيبي لالالالأ

إنت جيت ولا الهوى جابك

لالالالأ حبيبي لالالالأ

أهلًا مرحب بجنابك

لالالالأ حبيبي لالالالأ

إنت جيتك ولا الهوى جابك

لألأ مش بمزاجك

إنت جيت، إنت جيت، إنت جيت

يا اللي إنت مولع ناري

وبتسأل عن أخباري

بوصل ليلي ونهاري

من عذاب الشوق

لالالالأ، لالالالأ

لالالالأ، لالالالأ، لالالالأ

أهلًا مرحب بجنابك

أهلًا مرحب بجنابك

إنت جيتك ولا الهوى جابك

لالالالأ حبيبي لالالالأ

لألأ مش بمزاجك

لالالالأ حبيبي لالالالأ

يا حبيبي

لالالالأ حبيبي لالالالأ

لالالالأ حبيبي لالالالأ

لألأ