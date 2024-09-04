مي كساب تكشف عن موعد طرح اغنيه "قطة"

القاهرة - محمد ابراهيم - كشفت الفنانة مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، عن موعد طرح أحدث أعمالها التي تحمل اسم «قطة».

مي كساب تكشف عن موعد طرح أحدث أعمالها

وشاركت مي كساب البرومو التشويقي لأغنية قطة، معلقة عليها: «جاهزين، موعدنا يوم الخميس اللي جاي مع قطة».

أزمة مي كساب الصحية

سبق، أعلنت مي كساب، عبر حسابها الرسمي بموقع «إنستجرام» عن دخولها العمليات خلال الساعات القليلة الماضية، ولم تكشف عن تفاصيل، ونشرت صورة من داخل المستشفى، وعلقت عليها قائلة: «عملية بسيطة».

أحدث اعمال مي كساب

ومن ناحية اخري، كانت قد كشفت مي كساب عن أعمالها القادمة أنها ستقدم مسلسل عن كرة القدم النسائية، كما ستشارك في الموسم الخامس من مسلسل اللعبة، وفيلم جديد مع كوكبة من النجوم.

آخر أعمال مي كساب

وكان اخر اعمال مي كساب هو مشاركتها في مسلسل العتاولة الذي عرض خلال موسم رمضان 2024، ودارت أحداثه في مدينة الإسكندرية، وجسد النجم أحمد السقا من خلاله شخصية نصار، وهو البطل التراجيدي، الذى يعيش صعودًا وهبوطًا في حياته، لكنه يحاول أن يحافظ على الإيجابية في كافة الظروف وفي جميع تعاملاته، في وقت تدفعه ظروف الحياة إلى السلبية، ثم تحصل بعض المتغيرات في حياته.

اخر اعمال مي كساب الغنائية

وكان آخر أعمالها الغنائية اغنية تحمل اسم «بيقولوا قوية» من كلمات الشاعر الموهوب طارق علي ألحان وتوزيع الأستاذ إسلام رفعت منتج منفذ أستاذ، عاطف جمعه، جاءت كلماتها: "بيقولوا قوية وقادرة أعيش في الدنيا وأحارب، بيقولوا يا بختي واجهت ظروف قوّتني تجارب، بس الصورة الحقيقية اللي ماحدش بيشوفها، إن أنا غرقانة في بحر كبير مافيهوش ولا قارب، بيقولوا قوية وقادرة أعيش في الدنيا وأحارب، بيقولوا يا بختي واجهت ظروف قوّتني تجارب، بس الصورة الحقيقية اللي ماحدش بيشوفها، إن أنا غرقانة في بحر كبير مافيهوش ولا قارب، واللي إنتوا بتحكوا عليها خلاص الهم كسرها، وحياتها بقيت واصلة لدرجة ممكن تخسرها، وكإن الحزن في وسط الناس نشن واختارها، أيوة أنا من برة يبان وكإني قوية عنيدة، بس من جوة حقيقتي إن أنا مهزومة وحيدة".