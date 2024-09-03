نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض الحلقة الجديدة من مسلسل "عمر أفندي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبو ومتابعو مسلسل "عمر أفندي" بترقب كبير عن موعد عرض الحلقة الجديدة، والتي من المقرر أن تقدم تفاصيل وأحداث مكملة لما سبق.

الحلقة الجديدة ستعرض اليوم، الثلاثاء 3 سبتمبر، في تمام الساعة 4 عصرًا عبر منصة "شاهد" الرقمية، وفي الساعة 7:30 مساءً على قناة ON الفضائية، وقد حقق المسلسل انتشارًا واسعًا ونسب مشاهدة غير مسبوقة.

أحداث مشوقة في الحلقة القادمة

تأتي الحلقة الجديدة مليئة بالتفاصيل الشيقة والمثيرة، حيث تواصل الأحداث مشوارها المثير في إطار الفانتازيا والخيال. المسلسل يقدم قصة تجمع بين عصرين مختلفين: الأربعينيات والعصر الحالي. مع اقتراب عرض الحلقة الأخيرة، المقرر في 5 سبتمبر، يزداد شغف الجمهور لمعرفة نهاية الأحداث المثيرة.

أبطال المسلسل

المسلسل من بطولة الفنان أحمد حاتم، ويشارك في العمل مجموعة من النجوم البارزين مثل ميران عبد الوارث، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، مصطفى أبو سريع، مارتينا عادل، أحمد سلطان، وزينب العبد، وتألق هؤلاء الفنانين في أدوارهم قد ساهم في جذب اهتمام الجمهور، وجعل المسلسل يبرز بوضوح في الساحة الفنية.