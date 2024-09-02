محمود حافظ يكشف عن حقيقة خلافه مع أحمد العوضي..تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمود حافظ، عن حقيقة خلافه مع الفنان أحمد العوضي، أثناء تصوير فيلم "البلدوزر"، وذلك من خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2".

وأشار "حافظ" إلى إنه لا يوجد خلافات بينه وبين أحمد العوضي، قائلًا: "أحمد العوضي أخ ليا وأنا بحبه وبحترمه وعشرة عمر وهو نجم كبير واشتغلنا قبل كده مع بعض ومفيش أي خلافات حصلت بينا".

آخر أعمال محمود حافظ

ويذكر أن آخر أعمال محمود حافظ الفنية، هو مشاركته في مسلسل "عمر أفندي" بطولة الفنان أحمد حاتم، والذي يعرض حاليا على شاشة قنوات "ON”.

أحداث مسلسل "عمر أفندي"





وتدور أحداث مسلسل عمر أفندي في إطار الإثارة والتشويق حول 3 شخصيات محورية يقدمها الفنان أحمد حاتم والفنانة رانيا يوسف والفنانة آية سماحة وتجمع أحمد حاتم قصة حب بآية سماحة خلال الأحداث وينتقل المخرج خلال الأحداث بين الفترتين المختلفتين في الزمن والمسلسل من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.





أبطال وصناع مسلسل "عمر أفندي"





ويضم مسلسل عمر أفندي عددا كبيرا من الفنانين أبرزهم الفنان أحمد حاتم، آية سماحة، مصطفى أبو سريع، محمد رضوان، والعمل من إخراج عبد الرحمن أبو غزالة، وهو من تأليف مصطفى حمدي.