الذهب يرتفع بعد خسائر أسبوعية حادة
ارتفعت أسعار الذهب اليوم بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية حدت من هذا التعافي.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمائة إلى 2571.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 2575.70 دولار.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمائة إلى 30.39 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6 بالمائة إلى 944.57 دولار. كما زاد البلاديوم 1.7 بالمائة إلى 966.66 دولار.
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