روسيا: اعتراض 59 مسيّرة أوكرانية
أعلنت روسيا اليوم عن اعتراض 59 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، معظمها فوق المناطق الحدودية.
وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها إنه تم إحباط خلال الليلة الماضية محاولات من جانب القوات الأوكرانية لتنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة ضد أهداف على أراضي الاتحاد الروسي".
وأضاف البيان "دمرت أنظمة الدفاع الجوي 59 طائرة أوكرانية مسيّرة".
وبحسب الوزارة، تم إسقاط غالبية المسيّرات فوق ثلاث مناطق على الحدود مع أوكرانيا، هي براينسك (45 مسيرة) وكورسك (6) وبيلغورود (3).
كما تم اعتراض ثلاث مسيّرات فوق منطقة تولا جنوب العاصمة، وطائرتين فوق منطقة موسكو.
وتعلن روسيا بصورة شبه يومية عن إسقاط مسيرات أوكرانية فوق أراضيها.
وتؤكد أوكرانيا على أن هذه الهجمات تستهدف في معظمها منشآت للطاقة ردا على القصف الروسي على أراضيها.
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