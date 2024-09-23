ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

ارتفاع مؤشر بورصة مسقطارتفع مؤشر بورصة مسقط "30" العماني 3.4 نقطة بنسبة 0.07 في المائة اليوم الإثنين، ليغلق عند مستوى 4711.96 نقطة مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 4708.53 نقطة.

وبحسب وكالة الأنباء العمانية، بلغت قيمة التداول ثلاثة ملايين و134 ألف و674 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 13.5 في المائة مقارنة مع آخر جلسة التداول التي بلغت ثلاثة ملايين و623 ألف و909 ريالًا عُمانيًّا.

وأوضح التقرير الصادر عن البورصة أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.038 في المائة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 24.57 مليار ريال عُماني.

وبلغت قيمة شراء غير العُمانيين في البورصة مليون ريال عُماني مشكِّلة ما نسبته 31.89 في المائة، فيما بلغت قيمة بيع غير العُمانيين 102 آلاف ريال عُماني؛ أي ما نسبته 3.26 في المائة، بينما ارتفع صافي الاستثمار غير العُماني 897 ألف ريال عُماني وبنسبة 28.63 في المائة.