ولى عهد الكويت يستقبل رئيس اللجنة الأولمبية الدولية على هامش قمة المستقبل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - استقبل ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الشيخ صباح الخالد اليوم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، وذلك على هامش قمة المستقبل في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تم خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون المشترك وتعزيز الروابط الرياضية المشتركة، بالإضافة إلى دعم وتطوير اللجنة الأولمبية الكويتية بكل المجالات بما يعود بالنفع على الرياضيين في دولة الكويت.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا، ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.