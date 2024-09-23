ولى عهد الكويت يلتقي رئيس غانا على هامش قمة المستقبل في نيويورك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - التقى ممثل أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد، ولي العهد الشيخ صباح الخالد اليوم رئيس جمهورية غانا نانا أكوفو أدو، وذلك على هامش قمة المستقبل في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا وقد نقل ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات سمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد إلى الرئيس الغاني.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت وجمهورية غانا وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.