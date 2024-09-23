ولى عهد الكويت يستقبل رئيسة الاتحاد السويسري على هامش قمة المستقبل في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد اليوم رئيسة الاتحاد السويسري فيولا امهيرد، وذلك على هامش قمة المستقبل في مقر منظمة الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا وقد نقل ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد إليها.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.