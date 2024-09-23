ولى عهد الكويت يلتقي رئيس وزراء الهند في نيويورك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 23 سبتمبر 2024 09:31 صباحاً - التقى ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد اليوم، رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في مقر إقامة وفد جمهورية الهند بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات المشتركة بين دولة الكويت وجمهورية الهند وسبل تطويرها بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح، ووكيل الشؤون الخارجية بديوان سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى، ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير بدر صالح التنيب والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.