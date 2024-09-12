اختتام فعاليات ” المؤتمر المصرفي العربي 2024 ”

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 12 سبتمبر 2024 12:31 مساءً - شارك قطاع الشؤون الاقتصادية برئاسة سعادة السفير الدكتور / علي بن إبراهيم المالكي – الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية في فعاليات " المؤتمر المصرفي العربي 2024 " الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية يومي10و11 سبتمبر 2024 بمدينة الدوحة / دولة قطر برعاية وحضور معالي الشيخ / بندر بن محمد بن سعود آل ثاني – محافظ مصرف قطر المركزي تحت شعار " متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف "،

تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر لمناقشة قضايا التنمية المستدامة كونها تمثل بوابة لتشكيل مستقبل عالمنا، مشيرا إلى ما حققه المجتمع العالمي من نقلة نوعية في ظل تطور العلوم وتقدم التكنولوجيا وما يشهده العالم من ثورة صناعية وتطور غير مسبوق في الخدمات الصحية، والذي انعكس على جودة حياة الإنسان، وللتأكيد على الدور الحاسم الذي لعبته المصارف في تمويل الاقتصاد، وبقدرتها على دعم التنمية من خلال توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التنموية، وكذلك قدرتها على المساهمة في تعزيز الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المدى الطويل، عبر توجيه الموارد اللازمة للمبادرات التي تحقق الجدوى الاقتصادية وتؤثر إيجابيا على التنمية.

وفي هذا الإطار، قدم السفير المالكي كلمته خلال" احتفالات اليوبيل الذهبي لاتحاد المصارف العربية بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه (1974-2024)" وجه خلالها خالص تقديره للاتحاد على كافة الجهود التي يقوم بها لتعزيز ودعم العمل العربي المشترك في المجال الاقتصادي والمصرفي، وذلك في إطار تحفيز مسيرة التنمية الاقتصادية بالدول العربية، فمنذ تأسيس الاتحاد عام 1974 يسعى الاتحاد لتكون توجهاته تعمل على حث القطاع المصرفي العربي على المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشروعات البنية الاقتصادية الوطنية والعربية، بالإضافة الى تمويل الاستثمارات العربية والمشاريع العربية ذات الجدوى الاقتصادية.

أشار سيادته الى الجهود المبذولة في إطار جامعة الدول العربية نحو تشجيع التعاون الاقتصادي العربي بين القطاع العام والقطاع الخاص لزيادة التجارة والاستثمار البينيين، والتي تبلورت من خلال إقامة العديد من منتديات التعاون الهامة والناجحة مع عدد من الدول والتجمعات الإقليمية والدولية على سبيل المثال: جمهورية الصين الشعبية ، اليابان والهند ودول آسيا الوسطى وغيرها، بالتنسيق مع المنظمات العربية المتخصصة المعنية وكذلك روابط رجال الاعمال ممثلي القطاع الخاص العربي من خلال اتحاد الغرف العربية واتحاد رجال الاعمال العرب للتأكيد على فتح آفاق جديدة للتعاون لتمويل وزيادة مزيد من الاستثمارات المشتركة وتوفير مناخ ملائم للاستثمار في الدول العربية مع دول العالم الخارجي ، والارتقاء بحجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية في المستقبل القريب والاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة بتلك الدول لتطوير البيئة الاقتصادية بالدول العربية.

ومن ضمن اهم التوصيات الصادرة عن أعمال المؤتمر " الدعوة إلى العمل الجماعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تظل هدفا راسخا ومشتركا من أجل مستقبل أكثر مرونة وازدهارا".