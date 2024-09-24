وزير الخارجية يترأس وفد الكويت في الاجتماع التشاوري للجامعة العربية في الأمم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - ترأس وزير الخارجية عبدالله اليحيا يوم أمس الاثنين وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الإجتماع التشاوري السنوي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمقر المنظمة في مدينة نيويورك مناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال مجلس الجامعة وأعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان على رأس المواضيع التي تم مناقشتها القضية الفلسطينية وعملية السلام في الشرق الأوسط ومستجدات الأحداث في المنطقة وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

كما تم بحث أطر تكثيف التعاون بين جامعة الدول العربية ومجلس الأمن والأمم المتحدة وتنسيق المواقف في إطار دعم وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.