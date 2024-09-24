اليحيا يولم على شرف الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن والدول...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - بدعوة مشتركة من وزير الخارجية عبدالله اليحيا ووزيرة الخارجية والشؤون الأوروبية في جمهورية سلوفينيا رئيسة مجلس الأمن لشهر سبتمبر تانجا فاجون ووزيرة الخارجية والحراك البشري في جمهورية الأكوادور منسقة مجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن (E10) لهذا الشهر ماريا جابريلا سومرفلد روسيرو، أقيمت على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 بمدينة نيويورك مأدبة عشاء عمل لمجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية في مجلس الأمن بالإضافة إلى الدول الخمس التي ستنضم كدول منتخبة مساء أمس الاثنين بالتعاون مع مركز أبحاث تقارير مجلس الأمن SCR.

وتمت مناقشة مجمل القضايا والتحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والتي تمثل ثلث القضايا المطروحة على مجلس الأمن الدولي وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، كما تبادل وزراء خارجية الدول المشاركة في هذه المناسبة الرؤى والأفكار حول أطر مواجهة التهديدات التي تحيط المنطقة ومناقشة التحركات الدولية في هذا الإطار.

كما تناول الاجتماع سبل تمكين الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن من اتخاذ الخطوات والتدابير لضمان عدم انتهاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والعمل على تفعيل ركائز عمل المجلس بكل شفافية وفاعلية.