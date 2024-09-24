ولى عهد الكويت يستقبل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني في مقر وفد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 07:28 صباحاً - استقبل ولي عهد الكويت الشيخ صباح الخالد اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية الشقيقة الدكتور رشاد محمد العليمي على هامش أعمال اجتماعات الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بمدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

هذا وقد نقل ولي العهد في مستهل اللقاء تحيات أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إليه.

كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط دولة الكويت وجمهورية اليمن الشقيقة وسبل دعمها وتعزيزها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء وزير الخارجية عبدالله علي اليحيا ومدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل الشؤون الخارجية بديوان ولي العهد مازن عيسى العيسى والمندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق محمد البناي.