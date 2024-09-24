حزب الله: قصفنا قاعدة ”رامات ديفيد” شمال الأراضي المحتلة بالصواريخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - قال حزب الله اللبناني، إنه استهدف منشآت عسكرية شمالي الأراضي المحتلة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكد حزب الله، خلال بيان، أن "مقاتليه قصفوا مطار مجيدو العسكري الإسرائيلي غرب العفولة بصواريخ فادي 1 وفادي 2، كما قصفوا قاعدة ومطار رامات ديفيد بصواريخ فادي 2".

وأضاف حزب الله أن قصف مطاري مجيدو ورامات ديفيد يمثل "إسنادًا لغزة ودفاعًا عن لبنان وشعبه".

وأشار إلى أنه قصف قاعدة عاموس العسكرية الإسرائيلية بصواريخ فادي 1، ومصنع المواد المتفجرة بمنطقة زخرون التي تبعد عن الحدود 60 كلم بصواريخ فادي 2.

ونفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الغارات الجوية على جنوب لبنان، بعد مقتل العشرات وإصابة الآلاف في هجوم متطور استهدف أجهزة اتصالات يستخدمها أعضاء في جماعة حزب الله، ما ينذر بحرب شاملة بين الجانبين.

وتوتّر الوضع على الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي، غداة اندلاع الحرب على قطاع غزة، بعدما أعلن حزب الله بدء شنّ هجمات ضد إسرائيل من جنوب لبنان "دعمًا لغزة وإسنادًا لمقاومتها"، وترد إسرائيل بقصف أهداف تابعة لحزب الله وتحركات مقاتليه خصوصًا في جنوب لبنان، ما أدى إلى نزوح عشرات آلاف المدنيين في كلا الجانبين.