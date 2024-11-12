أخبار اليمن : النعيمي يطلع على الأداء العام للحكومة

النعيمي يطلع على الأداء العام للحكومة
اطّلع عضو المجلس السياسي الأعلى محمد النعيمي، لدى لقائه اليوم، رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي، على الأداء العام لحكومة التغيير والبناء.
حيث استعرض رئيس مجلس الوزراء جهود الحكومة الراهنة التي تركز على السير في تبسيط وتسريع الإجراءات في إنجاز معاملات المواطنين وكذا استكمال مهام الدمج في الجهات المشمولة بقرارات الدمج.
وأكد أن الحكومة تستنفر كل طاقاتها من أجل التخفيف عن المواطنين جراء الظرف الراهن وإيلاء عناية خاصة للملف الإنساني ومواصلة ترسيخ جوانب الأمن والاستقرار في أمانة العاصمة والمحافظات.. معبرا عن التقدير لدعم فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى وأعضاء المجلس للحكومة وإسنادها لتتمكن من أداء وظيفتها والقيام بواجباتها على نحو أفضل.
وبارك النعيمي، مختلف الجهود القائمة والمهام المؤسسية المنجزة خلال الأشهر الثلاثة من عمر الحكومة.. مؤكدا أن نجاح الحكومة في مهامها من ضمن أولويات المجلس السياسي الأعلى الذي يتابع ويقيم مستوى الأداء الحكومي أولا بأول.
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