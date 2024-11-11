أخبار اليمن : انهيار صخري بالمحويت يقتل ويصيب 11 شخصاً

انهيار صخري بالمحويت يقتل ويصيب 11 شخصاًتوفي 8 أشخاص وأصيب 3 آخرون اليوم، جراء انهيار صخري على منزل مواطن في مديرية الطويلة بمحافظة المحويت.

وأوضح مصدر محلي أن الانهيار الصخري على منزل المواطن محمد حزام البرص في وادي القبي بمديرية الطويلة، أدى إلى وفاة معظم أفراد الأسرة التي كانت تتواجد في المنزل والمكونة من 11 شخصا.. مشيرا إلى أن السكان هرعوا إلى موقع الحادث وتم إنقاذ الأم وطفلين.

فيما أوضح رئيس فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بالمحويت مرشد العليي أن فرق الجمعية وصلت إلى المكان وساهمت في عمليات البحث ورفع الأنقاض، حيث تم انتشال سبع جثث في حين لا تزال عمليات البحث مستمرة عن آخر الضحايا.