انت الأن تتابع خبر أمريكا ترسل سرب طائرات إف 16 إلى الشرق الأوسط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت القيادة الوسطى الأمريكية أن سرب طائرات إف ـ16 متمركز بألمانيا، وصل لمنطقة عمليات القيادة الوسطى في الشرق الأوسط.

وأعلن الجيش الأمريكي أن طائرات مقاتلة من طراز F-16، التي تتمركز في ألمانيا، انضمت إلى نطاق القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، وهي القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وتستعد إيران لهجوم إسرائيل المرتقب عليها، وأمرت بوضع قواتها في "حالة تأهب قصوى" من أجل الاستعداد للحرب، وأيضاً "محاولة تجنبها"، وفق صحيفة "نيويورك تايمز".

ونقلت الصحيفة الأميركية، عن 4 مسؤولين إيرانيين قولهم في مقابلات عبر الهاتف هذا الأسبوع، إن المرشد الإيراني علي خامنئي "أمر الجيش بوضع خطط عسكرية متعددة للرد على أي هجوم إسرائيلي"، لافتين إلى أن حجم أي رد إيراني سيعتمد إلى حد كبير على "شدة الهجمات الإسرائيلية".

وأضاف المسؤولون، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم، أنه إذا تسببت الضربات الإسرائيلية في أضرار واسعة النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا، فإن طهران سترد، ولكن إذا اقتصر الهجوم على عدد قليل من القواعد العسكرية ومستودعات تخزين صواريخ وطائرات مسيرة، فإنها ربما لا تفعل شيئاً.