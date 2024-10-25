انت الأن تتابع خبر مقتل 3 عسكريين إسرائيليين في قطاع غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن مقتل 3 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابط في معارك شمالي قطاع غزة.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان: "مقتل النقيب برك إسرائيل ساغن 22 عاما، قائد قسم في دورة قادة الدبابات، والرقيب عيدو بن تسيبي 21 عاما، مقاتل في سلاح المدرعات، والرقيب هلل إلياهو عوبديا، 22 عاما مقاتل في سلاح المدرعات، في معركة شمال قطاع غزة".



وكانت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" قد أعلنت خلال الساعات القليلة الماضية عن قنص جندي إسرائيلي ببندقية "الغول" في منطقة الرزان شمال معسكر جباليا شمال القطاع.



وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية عن مقتل 890 من أفراد وضباط الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية منذ 7 أكتوبر الماضي، فيما بلغ عدد المصابين 5.065 جنديا، أكثر من 750 منهم بحالة صحية صعبة.