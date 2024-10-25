انت الأن تتابع خبر مقتل 3 صحفيين بقصف إسرائيلي لفندق في جنوب لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام لبنانية بمقتل 3 صحفيين بغارة إسرائيلية استهدفت أحد فنادق حاصبيا في جنوب لبنان.



وذكرت قناة "الميادين" الإخبارية أن المصور في القناة غسان نجار، ومهندس البث محمد رضا قضيا في الهجوم الإسرائيلي على مقر إقامتهم في الفندق.

وأكدت القناة في بيان لها أن "الاستهداف الإسرائيلي كان متعمدا" مبينة وقوع جرحى يعملون في قنوات عربية أخرى.



وحمّلت إدارة القناة المسؤولية الكاملة عن جريمة الحرب هذه لقوات الجيش الإسرائيلي والتي طالت طواقم الصحفيين ومن بينهم قناة "الميادين".



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصدر ميداني إن " طائرة حربية إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه مقر إقامة عدد من الصحافيين التابعين لأكثر من وسيلة إعلام محلية وعربية، ما أدى إلى مقتل 3 منهم. ومن الصحافيين المتواجدين بالمكان مراسل ومصور قناة الجديد اللبنانية، وطاقم قناة المنار، وقناة الجزيرة، والميادين".