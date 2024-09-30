انت الأن تتابع خبر الحرس الثوري الإيراني:اغتيال حسن نصر الله سيحدث تغييرا تاريخيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن اغتيال أمين "حزب الله" حسن نصر الله، والعميد عباس نيلفروشان قائد فيلق القدس الإيراني في لبنان سيحدث تغييرا تاريخيا بالعالم الإسلامي.



وقال اللواء سلامي، في تصريحات (معزيا من منزل العميد عباس نيلفروشان) إن "دماء حسن نصر الله والعميد نيلفروشان غالية جدا ونواصل طريق هؤلاء الشهداء".

ونعى "حزب الله" اللبناني، السبت الماضي، أمينه العام، حسن نصر الله، الذي اغتيل في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية في بيروت الجمعة.



كما أعلنت طهران مقتل العميد عباس نيلفروشان مسؤول ملف لبنان في فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني بالهجوم الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية في بيروت.