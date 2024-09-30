انت الأن تتابع خبر استشهاد الصحفية وفاء العديني في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفاد مصدر باستشهاد الصحفية وفاء العديني بقصف إسرائيلي استهدف وسط قطاع غزة، ليرتفع بذلك عدد الصحفيين الشهداء منذ الـ7 من أكتوبر 2023 إلى 174.



وأشار المصدر إلى استشهاد الصحفية العديني البالغة من العمر 34 عاما وابنها تميم منير العديني والبالغ 7 أشهر واثنين آخرين من أفراد عائلتها إلى جانب عدد من الإصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة حكر الجامع بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.



ويواصل الجيش الإسرائيلي لليوم لـ360 على التوالي استهداف المدنيين في قطاع غزة بالقصف الجوي، ما خلف عشرا القتلى والجرحى منذ ساعات الصباح الأولى.



وأشار المصدر إلى سماع دوي انفجار عنيف ناتج عن نسف مربع سكني غرب مدينة رفح جنوبي القطاع.



وقصفت المدفعية إسرائيلية أراضي المزارعين بمنطقة العمور شرق بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس، ويتزامن ذلك مع استمرار عملية التوغل بالمنطقة لليوم الخامس على التوالي.



أما في شمال القطاع، فقد أسفر القصف الإسرائيلي لمدينة بيت حانون ومخيم النصيرات عن وقوع 8 قتلى وعدد من الإصابات.



وأطلقت الآليات الإسرائيلية اليوم لاثنين النار جنوبي حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، كما وتم استهدف شمال منطقة الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.



كما وأطلقت الزوارق الإسرائيلية النار غرب مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، إلى جانب قصف جوي على منطقة المواصي في المدينة أسفر عن وقوع عدد من القتلى وعشرات الإصابات.