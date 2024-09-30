انت الأن تتابع خبر قائد الجبهة الداخلية بشمال إسرائيل:ابقوا متيقظين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعا قائد قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي رافي ميلو سكان الشمال إلى البقاء على أهبة الاستعداد، وسط معلومات حول استعداد الجيش لعملية برية في لبنان.



وأفاد الجيش في بيان أن اللواء ميلو، "قام يوم أمس الأحد بزيارة السلطات المحلية في الشمال لتعزيز صمود الجبهة الداخلية الإسرائيلية"، حيث أكد "التزام جيش الدفاع الإسرائيلي بتغيير الوضع الأمني ​​وإعادة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم".



وقال اللواء ميلو: "استعدادنا على الجبهة الداخلية يعتمد على ثلاثة مكونات رئيسية: الدفاع الجوي، والإنذارات، وتصرفاتكم كمدنيين"، مشيرا إلى أن "الدفاع الجوي ليس منيعا، هناك فجوات. لذلك، عندما تسمعون تنبيها أدخلوا على الفور إلى مكان محمي. وإذا لم تتمكن من الوصول إلى مكان محمي، اختاروا المكان المتاح الأكثر أمانا وادخلوا إليه - فهذا ينقذ الأرواح. ابقوا متيقظين، ابقوا مستعدين، واتبعوا التعليمات".