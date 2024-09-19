انت الأن تتابع خبر أمريكا:إسرائيل قد تأمر بعملية سريعة في لبنان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال مسؤولون أمريكيون، أنه لا مؤشرات حتى الآن على حرب إسرائيلية وشيكة للبنان كاستدعاء الاحتياط، موضحين أن إسرائيل قد تأمر بعملية سريعة أصغر دون تحركات عسكرية كبرى.



وأضاف حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن "واشنطن وضعت خططا لإجلاء رعاياها من لبنان، وإحدى الخطط تتضمن إجلاء نحو 50 ألف مواطن أمريكي ومقيم وعائلاتهم إلى قبرص".



وفي هذا الصدد، نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الخارجية القبرصية، إشارته إلى أن "على واشنطن طلب استخدام منشأة إجلاء في الجزيرة رسميا".



وفي السياق، كشف مسؤول أميركي، وفق الصحيفة أنّ "انطباع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بعد اتصاله بوزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت أن إسرائيل تدرس خيارات عسكرية جديدة بلبنان".