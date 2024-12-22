خمسة قتلى فـي روسيا وآخر فـي أوكرانيا بضربات صاروخية متبادلة

موسكو ـ كييف ـ ا.ف.ب: قتل خمسة أشخاص في ضربة أوكرانية استهدفت منطقة كورسك الحدودية في جنوب روسيا بعد ساعات من مقتل شخص وتضرُّر مقرَّات بعثات دبلوماسية بضربة صاروخية في كييف نفذتها موسكو.

وطالت الضربة الأوكرانية «الضخمة» بحسب وصف مسؤولين محليين في روسيا، مركزًا ثقافيًّا ومدرسة ومنشأة للتعليم ومباني سكنية في مدينة ريلسك التي يناهز عدد سكانها 15 ألف نسمة. وقال حاكم المنطقة ألكسندر خينشتاين عبر تلجرام إن «خمسة أشخاص قتلوا... جرح 12 شخصًا تمَّ نقل تسعة منهم الى المستشفى». وأوضح أن حصيلة سابقة عن مقتل ستة أشخاص بينهم طفل كانت «غير صحيحة».

واتهم الحاكم القوات الأوكرانية باستخدام أنظمة صواريخ «هيمارس» الأميركية الصنع في استهداف كورسك، مشيرًا إلى أن الضربة ألحقت أضرارًا بمبانٍ منها مدرسة ومهجع يعود لأكاديمية لتدريب الطيارين. وأظهرت لقطات متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي العديد من السيارات المشتعلة، إضافة الى حطام متناثر في الشوارع ونوافذ وأسقف مبانٍ محطمة. وكانت روسيا أطلقت صباح الجمعة صواريخ وطائرات مُسيَّرة على كييف، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة تسعة وتضرر أنظمة التدفئة في مئات المباني. وسمع مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية دوي انفجارات. وأوضحت القوات الجويَّة الأوكرانية أنَّ الهجوم الروسي نُفِّذ بخمسة صواريخ باليستية من نوع «إسكندر-إم/‏كي إن-23»، مؤكدة أنها أسقطتها كلها. كما أعلنت أن موسكو أطلقت 65 طائرة مُسيَّرة، تمَّ اعتراض 40 منها.