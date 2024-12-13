العالم اليوم - من أوروبا إلى سوريا.. جسر جوي لنقل المساعدات الإنسانية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 13 ديسمبر 2024 05:23 مساءً - أعلنت المفوضية الأوروبية، الجمعة، أنها ستمد جسرا جويا إلى سوريا وذلك لتسليم مساعدات الرعاية الصحية الطارئة وغيرها من الإمدادات الأساسية.

وقالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين "إن انهيار نظام الأسد يمنح أملا جديدا للشعب السوري. لكن هذه اللحظة من التغيير تنطوي أيضا على مخاطر وتجلب المصاعب".

وقال الاتحاد الأوروبي إنه قام بتمويل رحلات جوية لنقل ما مجموعه 50 طنا من الإمدادات الصحية من مخازن الاتحاد الأوروبي في دبي إلى أضنة التركية لتوزيعها في سوريا في الأيام المقبلة.

وأكد أنه سيتم إرسال 46 طنا من الإمدادات لدعم الصحة والتعليم والمأوى من الدنمرك إلى أضنة.

ومن المقرر أن تتوجه فون دير لاين إلى تركيا الثلاثاء المقبل، لتناقش مسألة توصيل المساعدات الإنسانية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.