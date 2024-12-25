نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإعلان عن الفائزين بجائزة الملك عبدالعزيز لسباقات الهجن فئة "الهجانة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلنت لجنة أشواط منافسات الهجن بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته التاسعة عن نتائج الفائزين اليوم بالمراكز الأولى ضمن منافسات سباق الهجن - الهجانة (فئة رجال).

وحقق المركز الأول في الشوط الأول الهجان عزيز سلامة عثمان الحويطي، بالمطية "بشاير"، التي يمتلكها فهد سالم جروح الشمري.

وحصد المركز الأول بالشوط الثاني الهجان سليمان معوض عواد الجهني، بالمطية "الجوكر"، التي يمتلكها سعد مبارك مسفر الدوسري.

ويأتي السباق جزءًا من فعاليات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، الذي يهدف إلى تعزيز التراث والثقافة في المملكة