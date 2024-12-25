نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشيبي رجل مباراة بيراميدز وفاركو بالدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختير الدولي المغربي محمد الشيبي لاعب فريق نادي بيراميدز أفضل لاعب في مباراة فاركو بالدوري الممتاز.

وحقق بيراميدز الفوز على فاركو بثلاثة أهداف دون مقابل، على استاد الدفاع الجوي، في إطار مواجهات الجولة السادسة من بطولة الدوري.

وساهم اللاعب مع زملائه في حصد الثلاث نقاط التي رفعت رصيد الفريق إلى ١١ نقطة.

بيراميدز ارتفع رصيد عند النقطة 11 يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حين توقف رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز التاسع.