نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك فيصل تُدشن مبادرة لإطلاق عددٍ من الكائنات الفطرية المُهددة بالانقراض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

دشّنت وكالة جامعة الملك فيصل للدراسات العليا والبحث العلمي، ممثلةً بمحطة الأبحاث والتدريب، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم، مبادرةً لإطلاق عددٍ من الكائنات الفطرية المحلية المُهددة بالانقراض، وذلك في داخل حديقة السفاري البحثية بمحطة الأبحاث والتدريب، بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور عادل أبو زنادة.

وشملت المبادرة إطلاق المها العربي، وظباء الريم، ونعام الإيمو، والأيل الأسمر، وغيرها من الكائنات.

وتأتي هذه المبادرة ضمن برنامج الجامعة لإكثار وإعادة توطين الكائنات الفطرية المُهددة بالانقراض، وتكثيف جهودها في إعادة تأهيل النظم البيئية وإثراء التنوع الحيوي في المملكة، كما تهدف إلى تعزيز التنوع الأحيائي في محطة الأبحاث والتدريب، ودعم جهود الاستدامة البيئية التي تعمل عليها الجامعة، وزيادة الفرص البحثية والتدريبية والتدريسية على حيوانات متعددة.

كما أعلنت الجامعة عن تحقيق منجزاتٍ مميزةٍ في ختام المرحلة الثانية من إستراتيجية البحث والابتكار للجامعة ضمن برنامج التمويل المؤسسي والمُمَوَّل من مجلس شؤون الجامعات.

وتُعزز هذه المنجزات ريادة المملكة في مجالات الأمن الغذائي والاستدامة البيئية والعلوم الزراعية والطاقة البديلة والمتجددة.

وثمن رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور عادل أبو زنادة، الدعم الكبير الذي تتلقاه مؤسسات التعليم العالي من لدن القيادة الرشيدة -حفظها الله-، وتوجيهات معالي وزير التعليم، رئيس مجلس شؤون الجامعات، مُؤكدًا أنَّ هذا الدعم كان له أثر بالغ في تحقيق هذه المنجزات البحثية المتميزة.

وأوضح عميد البحث العلمي بالجامعة، الدكتور منصور اليحيا، أن المنجزات شملت نشر الجامعة 61 ورقة بحثية وبراءة اختراع في مجال العلوم الزراعية، و76 ورقةً بحثية، و4 مُنتجاتٍ ابتكارية، وبراءتي اختراع في مجال العلوم البيئية، بالإضافة إلى احتضان خمس شركات ناشئة. كما نشرت الجامعة أكثر من 48 ورقة بحثية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، و33 ورقة بحثية وبراءتي اختراع في مجال الطاقة، و46 ورقة بحثية و4 براءات اختراع في مجال العلوم الصحية.

وقد استفاد من مشاريع المرحلة الثانية 885 باحثًا وباحثةً من داخل الجامعة، بالإضافة إلى باحثين من جامعات محلية ودولية