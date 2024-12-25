نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الداخلية السورية تنشر دوريات الأمن العام في حمص بهدف ضبط الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت وزارة الداخلية السورية دوريات الأمن العام في شارع الحضارة بحمص بهدف ضبط الأمن.

كما نشرت الوزارة مقطع فيديو يوضح توجه دوريات الأمن العام إلى شارع الحضارة.

وكانت قيادة الشرطة في عدة مدن سورية قد أعلنت حظر التجوال من الساعة 6 مساء حتى الساعة 8 صباحا وذلك على خلفية الأحداث التي أعقبت انتشار فيديو عن اعتداء على مقام الشيخ الخصيبي في محافظة حلب.

وأعلنت وزارة الداخلية السورية في بيان، أن الفيديو المنتشر حول حرق مقام الشيخ أبي عبد الله الخصيبي قديم يعود لفترة تحرير حلب.

وأضافت: "حاولت بعض الفلول التي تتبع للنظام البائد في الساحل السوري استغلال الشائعات وقامت باستهداف قواتنا في وزارة الداخلية مما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى".

وختم البيان: "نحذر من نشر الشائعات التي تسعى لزعزعة الاستقرار والعبث بالسلم الأهلي ولن نتوانى عن ملاحقة كل من يسعى للعبث بأمن أهلنا وممتلكاتهم وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم العادل".