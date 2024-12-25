نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيراميدز يصعق فاركو بثلاثية في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز أمام نظيره فاركو، بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

والتقى نادي بيراميدز أمام نظيره فريق فاركو، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحداث مباراة بيراميدز أمام فاركو

سجل المغربي محمد الشيبي هدف التقدم لنادي بيراميدز في الدقيقة 22، ثم أحرز الهدف الثاني اللاعب النيجيري صديق إيجولا في الدقيقة 53، قبل أن يسجل الكونغولي فيستون مايلي الهدف الثالث في الدقيقة 68 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد بيراميدز عند النقطة 11 يحتل بها المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، في حين توقف رصيد فاركو عند 7 نقاط في المركز التاسع.