نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. اتحاد الكرة يعلن حكم مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي المصري ونظيره فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري.

ويضم الطاقم التحكيمي لهذه المباراة كل من محمود البنا ، حكمًا للساحة ومعه كل من أحمد حسام طه وهاني خيري كمساعدين، بالإضافة إلى محمد يوسف، حكمًا رابعًا، فيما يتولى عبد العزيز السيد، مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد جمال.

موعد مباراة المصري ضد الأهلي

وتقام هذه المباراة في الثامنة مساء غدا الخميس على ستاد الجيش ببرج العرب.

القنوات الناقلة لمباراة المصري ضد الأهلي

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.