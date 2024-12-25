نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يُعزي الرئيس إلهام علييف في ضحايا تحطم الطائرة الأذربيجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتقدَّم الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة للرئيس إلهام علييف، رئيس جمهورية أذربيجان، والشعب الأذربيجاني، في الحادث المأساوي الذى وقع اليوم الأربعاء، جرَّاء تحطُّم طائرة ركاب أذربيجانية؛ حيث أسفر الحادث عن وقوع العديد من الضحايا والمصابين.

ويُعربُ الإمام الأكبر، عن خالص العزاء لأسر الضحايا، داعيًا المولى عز وجل أن يرحم الضحايا، وأن يربط على قلوب أهاليهم وذويهم، وأن يرزقهم الصبر والسلوان، وأن يمنَّ على المصابين بالشفاء العاجل، "إنا لله وإنا إليه راجعون".